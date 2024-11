Lanazione.it - Soccorritori senza cena. Derubati in ambulanza

"In trent’anni di lavoro sulle ambulanze, non mi era mai capitato un fatto così incredibile". Paolo Laurita, è amareggiato e quasi stenta a credere che sia tutto vero. Racconta la disavventura condivisa con due colleghi Giuseppe Garufi e Michael Barbagli. Sabato sera, i tre volontari della Croce Bianca sono impegnati nel turno di notte: 19-7. Dodici ore al servizio degli aretini in difficoltà. "Intorno alle 20 avevamo preso panini e bibite in un locale del centro, era la nostra. All’improvviso arriva la chiamata dal 118: c’è un’emergenza, una persona sta male nella propria abitazione, c’è da correre. Arriviamo in via Erbosa e pochi istanti dopo ci raggiunge l’automedica: era segnalato un codice rosso, cioè un caso grave da stabilizzare sul posto e poi trasferire in ospedale". I tre volontari scendono dall’lasciandola con il motore acceso, come da protocollo.