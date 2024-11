Inter-news.it - Sindaco Sala rivela: «San Siro? Ecco quando decideranno Inter e Milan»

Leggi tutto su Inter-news.it

Ildiè ritornato a parlare di Sancon, presto prossime a prendere una decisione definitiva. Le parole del primo cittadino. DECISIONE A BREVE – Il tema Sanè praticamente all’ordine del giorno converso la decisione di costruire un nuovo stadio sempre nell’area di Sane insieme. Ildio Beppe, in occasione della cerimonia al sacrario dei caduti per il 4 novembre, ha risposto alla domanda sulla situazione in atto. Le sue parole: «Lasciamo un attimo stare la valutazione dell’Agenzia delle Entrate che è stata fatta. Ora la palla per rimanere in termini calcistici è nel campo delle squadre. Se le squadre mandano una manifestazione diesse tutto a questo punto si può velocizzare e chiarire. Credo che la decisione la stiano prendendo in questi giorni».