Simona Ventura doppia a Che tempo che fa | Francesca Manzini è ‘Super Simo’

(Adnkronos) – Unanella puntata di ‘Cheche fa’ andata in onda ieri sera, domenica 3 novembre, in diretta su Nove. A condurre Fabio Fazio, che durante il momento del Tavolo, ha accolto in studio due. L’originale e la ‘sorella gemella’, interpretata daha vestito i panni di “Super Simo” durante la puntata di ‘Cheche fa’. L’imitatrice ha fatto il suo ingresso in studio presentandosi con gli stessi abiti indossati daper essere super fedele alla conduttrice: pantaloni gialli e camicia a righe. L’imitazione è stata esilarante e fedelissima allo stesso momento: “Ciao sister”, ha detto la sorella gemella dimettendosi a sedere accanto alla conduttrice televisiva e cercando di ripetere ogni sua mossa. “Stai ansimando?”, ha commentato divertito il conduttore del talk show Fabio Fazio.