Si presenta ovunque tranne che dalla parte del padre Donald durante le elezioni americane

Scorci di vita e stile: momenti iconici di Ivanka Trump Ivanka Trump continua a catturare l’attenzione con le sue apparizioni pubbliche sorprendenti e la sua vita personale vibrante. Di recente, è stata vista indossare un elegante abito nero lungo fino a terra con la Torre Eiffel come sfondo romantico. Nota per il suo stile di vita da jet set, Ivanka è apparsa anche a Miami, godendosi l’atmosfera ad alta energia all’evento di Formula 1, mano nella mano con suo marito, Jared Kushner. Celebrare amicizie e traguardi Anche la vita sociale di Ivanka prospera. Si è unita alla festa per il 44° compleanno di Kim Kardashian, offrendo sinceri auguri su Instagram: “Buon compleanno! Il tuo spirito incredibile, il tuo cuore immenso, il tuo grande senso dell’umorismo e la tua spinta inarrestabile ispirano tutti intorno a te”.