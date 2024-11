Serie A 2024 2025 oggi e un anno fa | classifiche a confronto dopo l’undicesima giornata

Leggi tutto su Sportface.it

Si è chiusa anchedella: ecco allora la classifica dell’attuale campionato acon quella della scorsa stagione. Si entra ormai nel vivo e ci sono diverse squadre che stperformando meglio rispetto alla passata annata, mentre altre invece sono in ritardo e non poco sulla tabella di marcia. Andiamo allora a scoprire di seguito come è cambiata la classifica dell’attuale campionato rispetto allo scorso, ricordando che Milan e Bologna huna partita in meno. La classificacon la scorsa stagione Napoli 25 (+4) Inter 24 (-4) Atalanta 22 (+3) Fiorentina 22 (+5) Lazio 22 (+6) Juventus 21 (-5) Milan 17 (-5) * Udinese 16 (+6) Bologna 15 (-3) * Torino 14 (-1) Empoli 14 (+7) Roma 13 (-4) Verona 12 (+4) Parma 9 (B) Como 9 (B) Cagliari ne ha 9 (=) Genoa 9 (-2) Monza 8 (-8) Venezia 8 (B) Lecce 8 (-5) * una partita in menoe unfa:SportFace.