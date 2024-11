Iltempo.it - Scotti consigliere "politico" di Pier Silvio? "Fake totale", ma quale discesa in campo

GerrydiBerlusconi e redattore della piattaforma per la suain? “Si, come no, sono il Del Debbio de noantri. Scherzi a parte, voglio dare una risposta seria: questa è unanews, clamorosa, nessuno mi ha mai fatto questa richiesta", risponde il conduttore e volto storico di Mediaset Gerry, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. "Perla cosa più giusta che io possa fare è continuare a fare bene il mio lavoro”, afferma il presentatore. Se il figlio del Cavaliere le chiedesse un parere sulla sua eventualein, lei come gli risponderebbe? “Come risposi a suo padre: non farlo”. Le dispiacerebbe vederlo in politica? “Non lo vorrei perdere come presidente di Mediaset”, risponde. Tra politica e tv, i conduttori hanno chiesto al conduttore inprogramma, ipoteticamente, vedrebbe bene la conduzione della premier Giorgia Meloni.