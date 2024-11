Liberoquotidiano.it - Re Felipe aggredito a Paiporta? "Quanti soldi hanno donato i reali agli alluvionati", Spagna indignata

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Esplode un nuovo caso indopo la brutale aggressione in strada subita dal ReVI e dal premier socialista Pedro Sanchez durante il loro sopralluogo a, una delle zone pi√Ļ devastate dall'alluvione che ha messo in ginocchio la comunit√† valenciana. La¬†regina emerita Sofia di Grecia, 86 anni, mamma die moglie del sovrano Juan Carlos I di, attraverso la Fondazione Reina Sof√≠a ha infatti effettuato una donazione per le persone colpite dalle piogge torrenziali, che potrebbero aver lasciato nel fango addirittura oltre 2mila morti tra vittime gi√† recuperate e dispersi.¬†La cifra sborsata dalla Corona di Madrid, per√≤, sta indignando ulteriormente i sudditi: si parla infatti di "appena" 50mila euro.