Anteprima24.it - Potenza-Avellino, ufficiale l’anticipo: la nota della LegaPro

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoE’sfida tra, valida per il quattordicesimo turno del Girone C di Serie C. Ecco la: “La Lega Pro, preso atto delle comunicazioni delle autorità competenti, sentite le società, dispone che la gara, in programma lunedì 11 novembre 2024 presso lo Stadio “Alfredo Viviani” di, venga anticipata a domenica 10 novembre 2024, con inizio alle ore 12.30“. L'articolo: laproviene da Anteprima24.it.