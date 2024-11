Sport.quotidiano.net - Podismo, la seconda prova del trofeo ’Città di Ferrara’. A Comacchio brindano Andreella e Bonafè

vincono nelle Valli di. Si è tenuto ieri mattina latappa dello storico‘Città di, in una giornata dove la nebbia ha avvolto il suggestivo contesto naturalistico delle Valli in prossimità del ristorante ‘Bettolino di foce’. Una 61esima edizione del campionato a tappe di corsa campestre, che si articolerà in cinque domeniche fino al 15 dicembre prossimo. Un appuntamento promosso ed organizzato da Uisp comitato di Ferrara, in collaborazione con i gruppi podistici del territorio. La tappa di ieri è stata organizzata dal gruppo podistico Running Club, che ha predisposto tutti i percorsi e il ristoro finale per gli atleti partecipanti, che complessivamente sono stati poco più di 200 tra competitivi, gare giovanili e camminata.