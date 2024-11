Gaeta.it - Pernigotti torna a sostenere l’ASD Calcio Novese con un nuovo accordo di sponsorizzazione

accoglie una storica alleanza: la, rinomata azienda dolciaria di Novi Ligure, ha ufficialmente rinnovato la sua. Questa nuova collaborazione rappresenta un legame tra sport e tradizione, consolidando la presenza di un marchio che da sempre è parte integrante del tessuto sociale locale., con i suoi 104 anni di storia, continua a essere una delle realtà sportive più significative del territorio, con una passione che travalica la semplice competizione calcistica. Unsignificativo per la storia calcistica locale La collaborazione traè stata siglata in un periodo che vede la squadra impegnata nel campionato di Promozione. La storica società, fondata nel 1919, vanta nel suo palmares lo scudetto della stagione 1921-1922, un traguardo che la identifica come una delle squadre più riconosciute nel panorama calcistico provinciale.