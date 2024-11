Parma-Genoa errore tecnico dell’arbitro Guida? Il retropassaggio e il giallo Leali

Leggi tutto su Sportface.it

Sfuggito ai più, ma decisamente grave è l’da parteMarcoin. L’esperto internazionale di Castellammare di Stabia, reduce da un ottimo Inter-Juventus ma anche da polemiche nell’ultima partita dell’Atletico Madrid in Champions League, ha commesso una topica clamorosa che per certi versi, stando ad alcuni precedenti, sarebbe pure da ascrivere alla voce, anche se siamo al limite. In ogni caso, la squadra danneggiata, il Grifone, ha comunque vinto la partita, dunque non vi sarà alcun ricorso e il risultato dell’incontro sarà omologato. Ma cosaè successo? E’ presto detto. Al minuto 26, un difensore passa palla all’indietro al portiere, che però si accorge di non poterla prendere coi piedi e per evitare guai decide di toccarla deliberatamente con le mani. Suldi piede avviene dunque un raro tocco del portiere con le mani e il fischietto campano, correttamente, fischia fallo.