Oscar Fetti | in ansia per il 54enne scomparso da due settimane

Inper. Ancora nessuna notizia dello scorso 16 ottobre da Villa d’Adda, nel territorio di Bergamo. Da allora, oltre a denunciare ls scomparsa alle forze dell’ordine, i familiari hanno lanciato costantamente appelli sui social, ricevendo il supporto di numerosi utenti che hanno condiviso l’allarme. L’angoscia dei suoi cari è alimentata pure dal fatto che ilabbia bisogno di farmaci da assumere quotidianamente per via di alcune patologie.era stato accompagnato in ospedale, a Merate, la sera prima della scomparsa, per poi chiedere di essere portato a casa i carabinieri lo hanno, quindi, accompagnato fino al ponte di Paderno. Il giorno dopo, il 16 ottobre, un amico avrebbe raccontato di averlo visto intorno alle 18 proprio a Villa d’Adda: da quel momento, nessuna notizia. Ilpotrebbe essere in difficoltà o in stato confusionale: questo perché non starebbe assumendo i medicinali proprio dal giorno della sua scomparsa.