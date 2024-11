Formiche.net - Orso o toro? Il dilemma dei mercati Usa aspettando il voto

Ancora 24 ore e poi l’America sceglierà il suo presidente. E isi regoleranno di conseguenza. La settimana che si apre promette di essere una delle più incerte del 2024, una di quelle che sembrano trattenere il respiro collettivo deie di chi li osserva. Gli sguardi degli investitori restano fissi sugli Stati Uniti, palco di uno scontro tra due potenti forze in gioco: politica monetaria e fiscale. Ma quale la posta in gioco? O i possibili scenari? Secondo Gabriel Debach, italian market analyst di e, società di trading fondata nel 2007 a Tel Aviv, “da un lato, le incombenti elezioni, vedono investitori e analisti che scrutano ogni dettaglio, cercando di intuire quali conseguenze potrebbero scaturire per ia seconda di chi sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca. Anche perché i due candidati che offrono programmi politici notevolmente diversi, in particolare in relazione al commercio e al protezionismo, ipotrebbero vedere una notevole volatilità in mezzo alle speculazioni sul risultato in attesa del risultato”.