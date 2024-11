Dailymilan.it - Milan, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic al fianco di Fonseca

Leggi tutto su Dailymilan.it

hanno voluto mostrare il proprio supporto a Pauloalla vigilia di Real Madrid-. Ecco comehanno trascorso la mattinata di lunedì 4 novembre aello. I dirigenti rossoneri hanno voluto dimostrare la propria vicinanza alla squadra e a Pauloseguendo l’allenamento a bordocampo. Una seduta di rifinitura prima della grande sfida tra Real e, valida per la quarta giornata di Champions League. L’ultimo allenamento della squadra prima della partenza per Madrid dove martedì 5 novembre alle ore 21 si svolgerà l’incontro al Santiago Bernabeu.: la dirigenza è con Paulo! Il gesto diView this post on Instagram A post shared by Paulo(@paulooficial)aldiLEGGI ANCHE Luciano Gaucci è stato un urugano sul calcio italiano.