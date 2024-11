Inter-news.it - Marelli: «Gol Sverko? Salto con 2 braccia, ma mano toglie ogni dubbio!»

Leggi tutto su Inter-news.it

L’Inter vince con il Venezia con brivido finale. La squadra di Di Francesco infatti sigla l’1-1 al 98? conma la rete viene annullata per un tocco didel croato. Secondo Lucala decisione è ineccepibile: di seguito quanto dichiarato dall’ex arbitro a DAZN VAR PROVVIDENZIALE – L’Inter di Simone Inzaghi approfitta della sconfitta del Napoli di Antonio Conte e con i 3 punti conquistati a San Siro con il Venezia si porta a -1 dalla vetta, ad una settimana dallo scontro diretto. I Campioni d’Italia hanno creato tanto ma concretizzato poco, annusando per un attimo anche la beffa con il pareggio al 98? di Marin, annullato dal VAR per un tocco di. Grandi proteste di Eusebio Di Francesco nel post gara, ma secondo Lucaci sono pochissimi dubbi.