Marcelo litiga con l'allenatore che non lo entrare e il Fluminense lo caccia

non è più un giocatore della. Il club ha annunciato la consensuale rescissione del contratto dell’ex difensore del Real Madrid. Il culmine è stato l’episodio accaduto nella partita contro il Gremio. All’89’ ilera in vantaggio 2-1.Mano Menezes era pronto a far. Il brasiliano però ha fatto un commento che alnon è piaciuto, così Menez, visibilmente irritato, come si vede anche dalle immagini circolate sul web, ha discusso con lui e lo ha rispedito in panchina. Nella conferenza stampa post-partita, Menezes ha spiegato ciò che è successo senza però dire cos’ha detto: «Ho sentito cose che non mi sono piaciute, risolveremo la questione internamente». Dopo la notizia della rescissione del contrattoha commentato via social: «La verità è come il sole. Uscirà sempre».