Oasport.it - LIVE Sonego-Diaz Acosta, ATP Metz 2024 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:43 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta del primo turno dell’ATP 250 ditra Lorenzoe l’argentino Facundo. Poco meno di ventici separano all’ingresso in campo dei protagonisti del primodi giornata. Buongiorno e benvenuti nellatestuale deldi primo turno dell’ATP 250 ditra Lorenzoe l’argentino Facundo. Ultimo torneo delper il torinese, che in caso di vittoria troverà il russo Andrey Rublev., ventinovenne torinese, si è fermato al primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy dopo aver brillantemente superato le qualificazioni. Vintiroe dell’ATP 250 di Winston Salem il piemontese vuole concludere con una buona dose di fiducia una stagione tuttavia travagliata ed altalenante.