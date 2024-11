Lanotiziagiornale.it - L’Iran prepara un attacco “forte e complesso” contro Israele e avvicina l’escalation

potrebbe condurre un” e usare “testate più potenti” in undi rappresaglia, rispetto a quelle utilizzate in precedenza: lo riferisce il Wall Street Journal citando fonti, secondo le quali le autorità iraniane non avrebbero intenzione di limitare la loro risposta a missili e droni., riferisce il giornale, starebbe pianificando una risposta completa usando testate ancora più potenti e altre armi, e l’esercito convenzionale del paese sarebbe coinvolto nell’di rappresaglia, hanno aggiunto le fonti. Secondo il Wsj, il coinvolgimento dell’esercito regolare non significherebbe che saranno schierate truppe iraniane, ma che il Corpo paramilitare delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), che di solito gestisce le questioni di sicurezza di, “non agirà da solo” in questo caso.