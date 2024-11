Sport.periodicodaily.com - Lille-Juventus: le probabili formazioni

Gara valida per la quarta giornata di Champions League 2024/2025. I bianconeri devono riprendere la marcia dopo l’ultima sconfitta, ma i francesi hanno dimostrato di mettere in grossa difficoltà avversari di grande calibro internazionale.si giocherà martedì 5 novembre 2024 alle ore 21 presso lo stadio Pierre Mauroy di Lilla.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I francesi possono essere considerati una delle rivelazioni di questa nuova Champions League a 36 squadre. La squadra allenata da Bruno Genesio è stata sì sconfitta all’esordio dallo Sporting Lisbona, ma poi si è rifatta alla grande battendo nientemeno che i Campioni d’Europa del Real Madrid per 1-0, e i cugini dell’Atletico per 3-1.