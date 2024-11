Donnapop.it - L’avvocatessa di Chiara Ferragni affonda Fedez: «Quello che ha fatto è triste e scorretto», ecco a cosa si riferisce

Fino a ora non sapevamo chi si stesse occupando, dal punto di vista legale, del divorzio di: a scendere in campo per conto dell’influencer èDaniela Missaglia. Quest’ultima sta gestendo le carte della separazione per conto dell’imprenditrice digitale, cercando di ricostruire tutto lo storico della relazione fra la sua assistita e l’ex marito. Non solo, ma Daniela Missaglia è finita anche nella canzone didal titolo Allucinazione Collettiva.non viene citata direttamente, ma comunque la sua figura viene menzionata più volte nel brano-dissing nei confronti di, Tony Effe e chi più ne ha, più ne metta. Di recente, comunque, Daniela Missaglia ha parlato della difesa della sua assistita, scagliandosi contro il rapper di Rozzano.