Quotidiano.net - La Manovra in Parlamento: dal concordato alla sanità, inizia il valzer degli emendamenti

Leggi tutto su Quotidiano.net

Roma, 4 novembre 2024 – È giàta la corsa dei partiti per cambiare la. I tempi sono stretti: il governo vuole il sì definitivo prima di Natale. Per farlo, il secondo passaggio al Senato sarà solo una formalità. Non sarà facile trovare la quadra: il mini-tesoretto di 120 milioni messo a disposizione dal Mef per le modifiche coprirà solo in piccola parte le richieste dei partiti della maggioranza. Senza contare le richieste dell’opposizione. In tutto, una valanga di almeno 2-3mila proposte che la Commissione Bilancio scremerà fino a 6-700. Fisco Il piatto forte di Fdi e Fi è la riduzione dell’aliquota intermedia Irpef dal 35 al 33%. Ma le coperture, legate agli incassi delpreventivo, sono incerte. La Lega vorrebbe agire sulla flat tax per le partite Iva, estendendo l’aliquota del 15% da 85mila e 100mila euro di fatturato.