Strumentipolitici.it - La deriva

Leggi tutto su Strumentipolitici.it

La stampa internazionale e quella statunitense dem sono scatenate come mai era avvenuto prima di oggi. Se un giornale come il New York Times, dopo aver già espresso il suo endorsement per Kamala Harris, ora arriva a definire l’ex presidente degli Stati Uniti “una minaccia per la democrazia“, significa che ormai si è perso il senso della misura ma anche del codice deontologico che sta alla base della professione. Sarebbe troppo semplicistico chiedersi come si potrà da questa dichiarazione in avanti prendere per seria qualsiasi analisi di politica interna proveniente dalle colonne del quotidiano fondato Henry Davis Raymond e George Jones. Ormai restano solo le macerie di ciò che rappresentò il Nyt per migliaia di giornalisti nel mondo, che sognavano di poter arrivare a scrivere per quel quotidiano. Un sogno polverizzato dalle cannonate della retorica di partito che non riuscendo a vincere i nemici sul campo e poi nelle aule di giustizia, si aggrappa alle redazioni e ai salotti buoni per abbatterli.