Calciomercato.it - Kean al posto di Vlahovic: ecco il “bomberScudetto”

In casa Juventus continua a far discutere il rendimento altalenante di Dusan. Il serbo, spesso criticato, è stato accostato ad un ex bianconero Nonostante un primo scorcio di stagione numericamente valido, Dusancontinua ad essere spesso e volentieri il fulcro della discussione nel mondo Juventus. Il bomber serbo ha messo a referto otto gol complessivi, sei dei quali in campionato, eppure le critiche restano dietro l’angolo.(LaPresse) – calciomercato.itNon sono mancati errori e battute a vuoto per il numero 9 di Thiago Motta, intorno al quale si alzano costantemente polveroni ad ogni gol sbagliato o giocata errata. La continuità resta l’elemento principale che sembra mancare a, dal quale ambiente e tifosi si aspettano molto di più.