Inter-news.it - Inzaghi: «L’Inter deve essere più cinica. Ora testa all’Arsenal!»

Leggi tutto su Inter-news.it

Simoneha parlato nel post-partita di Inter-Venezia, match vinto dai nerazzurri con il punteggio di 1-0. Questo il suo commento. LE DICHIARAZIONI – Così Simonea DAZN al termine di Inter-Venezia, conclusasi con il punteggio di 1-0: «Dovevamopiù cinici, però la squadra ha fatto un ottimo primo tempo. Abbiamo sbagliato gol importanti, con Mkhitaryan e Thuram. Nel secondo tempo abbiamo perso un po’ le distanze, complice anche l’ingresso di Busio. Poi non siamo riusciti a concretizzare le occasioni avute, non si può arrivare nel recupero in vantaggio solo per 1-0. Poi si sa che, in Serie A, le partite in bilico sono sempre rischiose».sul valore delle avversarie LE AVVERSARIE – Cosìsulle rivali dele sugli infortuni: «Tutte squadre già forti, ma ulteriormente rinforzate sul mercato. Sarà un campionato molto equilibrato, siamo tutte lì.