Incinta, si rifiutano di curarla per due volte in ospedale: muore a 18 anni

In Texas, la tragica morte di Nevaeh Crain, una 18enneche ha visto negato il trattamento in due diversi ospedali nonostante l’urgenza dei suoi sintomi, ha riacceso il dibattito sull’impatto della legge restrittiva sull’aborto. La madre di Nevaeh si domanda perché i medici abbiano rimandato ogni intervento, aspettando di confermare la morte del feto invece di aiutare sua figlia tempestivamente. Il contesto legale: il divieto di aborto in texas In Texas, la legge sull’aborto limita severamente gli interventi che interrompono il battito cardiaco del feto, consentendoli solo in caso di rischio di morte imminente per la madre. Questa normativa ha reso molti medici e ospedali estremamente cauti nell’intervenire su pazienti in difficoltà, per paura di affrontare ripercussioni legali.