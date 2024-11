Ilfattoquotidiano.it - Il ritorno dei Cure, disco nuovo e concerto: 33 brani per una notte senza tempo

Il primo novembre è uscito ufficialmente ildei, peraltro eseguito la stessa sera dal vivo al Troxy di Londra. Nei consueti nove punti di questo blog, parliamo ancora una volta della band di Robert Smith. Cominciamo! 1. Ildei Theal Troxy in streamingUn evento che non è rimasto tra le mura dell’iconico club. Grazie allo streaming su YouTube, la scelta di una location intima ha incontrato un pubblico vastissimo, creando una sorta di “rituale collettivo” a distanza. Ovunque nel mondo, fan vecchi e nuovi si sono trovati immersi nel debutto live delSongs of a Lost World. Non era solo un, ma un’esperienza condivisa. 2. Una location intima per unmemorabile L’individuazione di un club dalla capacità ridotta si è rivelata una mossa destinata a evocare i concerti degli esordi, quando la vicinanza al pubblico era tutto. Invece di un’arena, è stato scelto uno spazio raccolto, amplificando l’intimità e trasformando ogni nota in un’esperienza che i presenti difficilmente dimenticheranno.