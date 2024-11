Ilrestodelcarlino.it - Fuga di ammoniaca, allarme puzza. Bloccato il traffico sulla Ravegnana

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Erano circa le 18, quando unaha iniziato a diffondersi nella zona fra Ospedaletto e Pieveacquedotto: molte telefonate sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco. Subito è parsa chiara la sostanza:. L’epicentro del cattivo odore – che può dare anche bruciore agli occhi – è lo stabilimento di Gramellini, azienda specializzata nel trattare alimenti congelati. Via397. Secondo i primi riscontri, ci sarebbe stato un guasto che ha provocato la fuoriuscita della sostanza. Tra coloro che l’hanno sentita più intensamente, c’è la famiglia del titolare, che vive vicina all’azienda: una coppia di anziani si è allontanata. Non ci sono state però evacuazioni: fortunatamente,strada si affaccia solo il negozio, mentre il capannone con gli impianti è alle sue spalle, inoltrato in una zona rimasta verde, a metà tra lae via Zampeschi.