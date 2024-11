Donnapop.it - Ex Miss Italia racconta il dramma della figlia, che vive in una comunità per problemi di droga: ecco chi è

Leggi tutto su Donnapop.it

Una exha parlato deididi sua, che oggiin unadove cerca di disintossicarsi. Di chi stiamo parlando? Nel 2021, in occasione del GF Vip 6, anche Patrizia Mirigliani, coordinatrice di, avevato ilvissuto da suo figlio Nicola Pisu, finito nel tunnela soli 18 anni.cosa aveva detto: “Ho denunciato mio figlio per salvarlo, non c’era altra soluzione. La pietà di una madre non aiuta un figlio”. E ancora: “Mi chiedeva continuamente soldi, una richiesta che si accentuava quando aveva più bisogno di sostanze. Quando è arrivata la denuncia si è voluto vendicarendo tutto alla stampa, oggi però mi ringrazia perché gli ho dato modo di pensare, ha capito che per fare questo ero disperata”.