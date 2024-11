Laprimapagina.it - Dott. Vincenzo Valesi: Un Pioniere delle Medicine Non Convenzionali

Leggi tutto su Laprimapagina.it

Ilè una figura di spicco nel panoramanon, un medico che ha dedicato quasi trent’anni della sua vita allo studio e alla pratica di discipline alternative e complementari rispetto alla medicina tradizionale. La sua vasta esperienza e conoscenza in questo campo lo hanno portato a essere riconosciuto come un esperto, ospitato anche negli studi di Telecolor, e autore dei libri ” La Rivoluzione Alimentare e la Riflessioni sul Cancro di Nems” e “Curare la Candida con Terapie Naturali”, quest’ultimo un’opera in cui espone le sue riflessioni e il suo approccio innovativo nella gestione di unapatologie più diffuse e spesso sottovalutate: la Candida. Un Approccio Olistico alla Medicina La formazione delnon si limita alla sola medicina convenzionale, ma si espande in molteplici ambitidiscipline olistiche e naturali. Tra le sue competenze figurano pratiche come agopuntura, auricoloterapia, omeopatia, omotossicologia, medicina manuale, podokinesiologia, podologia, riflessologia secondo Bourdiol, fitoterapia, medicina estetica biologica, floriterapia, ed elettroagopuntura secondo Voll.