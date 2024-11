Inter-news.it - De Vrij: «Inter, dobbiamo migliorare! Arsenal e Napoli? Prendiamo ritmo»

Stefan dedopo-Venezia terminata sul risultato di 1-0, in conferenza stampa ha espresso tutta la sua gioia, ma sottolineato gli errori davanti la porta non sfruttati durante la partita. CONFERENZA STAMPA DOPO-VENEZIA È stato uno spavento per voi questa partita Sì, abbiamo rischiato fino all’ultimo. Abbiamo anche giocato bene, però dovevamo chiuderla prima perché in alcune situazioni abbiamo creato delle occasioni. Sappiamo che si è parlato spesso di fase difensiva, hanno avuto delle occasioni loro dove ci siamo fatti portare dentro la nostra area. Alla fine fanno anche gol, ma fortunatamente con noi lo hanno annullato. Chesarà contro l’, avete speso tanto a livello fisico Non posso parlare per gli altri. Fisicamente io mi sento bene anche giocando così tanto. Prendi, questo piace a un giocatore.