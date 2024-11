Gamberorosso.it - Cari distributori di cibo: meno omologazione e più sostenibilità tra fine dining e supermercati

Caro distributore di, che tu sia un compratore per la grande distribuzione o un marchio dietro le creazioni del, da un po’ di tempo ti penso intensamente. Lo faccio perché mi è sempre più chiaro che tu sei molto più importante di quello che dai ad intendere, e perché ho la netta sensazione che stiamo andando in una direzione non ottimale, alin termini di. L'aglio egiziano a Milano: perché? Ho iniziato a pensarti quando, in una spesa serale frettolosa come non si dovrebbero fare ma si fanno, cercando l’aglio secco tra i banchi dell’ortofrutta mi sono trovato a dover scegliere tra aglio bianco argentino e aglio rosso egiziano: a Milano, in un supermercato non discount, peraltro con una linea white label di prodotti molto attenta alla tipicità italiana e con un prodotto destagionalizzato.