Bormio la stagione della neve è pronta a partire | quando le piste e tutte le novità

(Sondrio), 4 novembre 2024 – Il primo cancellettoinvernale 2024/2025 in Valtellina si apre il 30 novembre nelle ski aree die Santa Caterina Valfurva. Tra le destinazioni sciistiche più apprezzate delle Alpi,si prepara ad accogliere gli appassionati di sci di tutti i livelli, qui ci sono le discese con i maggiori dislivelli d'Europa grazie agli impianti che portano oltre i 3.012 metri di quota per un dislivello di 1.800 metri. Ma ci sono anche lo snowpark The Jungle,freeride e parchi giochi sullaper le famiglie con bambini piccoli. Se invece volte vivere un'esperienza emozionante sullac'è lo sci all’alba. Date apertura impianti Gli impianti diapriranno il 30 novembre e rimarranno attivi fino al 6 aprile 2025. Stessa data di apertura per la ski area di Santa Caterina Valfurva, che sarà aperta fino al 21 aprile 2025. La ski area Cima Piazzi-San Colombano apre leil 6 dicembre e proseguirà la suafino al 6 aprile 2025.