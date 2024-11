Tvzap.it - Autobus esce di strada e precipita in una gola: almeno 30 morti

Uncon a bordo oltre 40 persone è uscito died èto in unaprofonda 60 metri. Sono più di 30 le persone che hanno perso la vita mentre altre sarebbero disperse. L'allarme è arrivato da alcuni passeggeri che sono riusciti a scampare dalla tragedia. diin unaNello Stato montuoso dell'Uttarakhand, nel Nord dell'India, unto in unaprofonda circa 60 metri provocando la morte di36 persone. A riferirlo sono le autorità locali, citate dal Times of India. Ci sarebbero anche dei dispersi.