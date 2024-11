Ilfattoquotidiano.it - Aumenta la tassa d’imbarco per tutti i voli in partenza dal Regno Unito: cos’è la Air Passenger Duty e quanto si dovrà pagare per visitare il paese

Viaggiare in Inghilterra? Non solo sarà più difficile, considerando l’obbligo di visto annunciato qualche settimana fa, ma sarà anche più costoso. Verrà, infatti,ta lache andrà a gravare sul prezzo dei biglietti aerei e che varierà a seconda della durata del viaggio e della classe scelta. Si chiama Aire l’aumento entrerà in vigore a partire da aprile 2025. La, che sarà obbligatoria peri viaggiatori sopra ai 16 anni, verrà imposta sunazionali e internazionali indale sarà calcolata sulla base della durata del viaggio e della classe scelta (economy o premium). L’imposta sarà adeguata in base all’inflazione e all’indice dei prezzi al dettaglio. Il primo rincaro sarà pari a 2 sterline a passeggero, ma a partire dalla fine del 2026 sono previsti nuovi aumenti. In particolare, per ciascun viaggio in economy è previsto un rincaro di 13 sterline per ia corto raggio (entro le 2000 miglia, in cui rientrano i paesi europei), 88-92 sterline per quelli a lungo raggio (oltre le 2000 miglia).