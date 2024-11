Ilrestodelcarlino.it - Affitti scandalo, nessun dorma

Tutti si indignano, ma in realtào fa nulla. Qui non è questione di mercato libero (viva il mercato libero, per carità) o di altro: qui è questione di dignità delle persone. Un locale di 8 metri quadri comprensivo di bagno e cucina (che non osiamo definire appartamento, anche se viene venduto così) non può essere abitabile. Punto. Il caso di Bologna (600 euro al mese per 8 metri quadri che forse sono addirittura 6..) ha scandalizzato l'Italia. Il Carlino ha scoperto che ci sono tanti altri luoghi offerti più o meno a quelle condizioni. E c’è anche di peggio. Esistono regole, come sempre confuse, (siamo in Italia.) che però dicono qualcosa: una persona non può abitare ad esempio in meno di 14 metri quadri, ci sono vecchie norme che parlano di 28 metri quadri per un monolocale. In via Orfeo a Bologna, e anche altrove, i metri quadri sono tanti, troppi di meno. Blocchiamo allora chi affitta a queste condizioni e controlliamo anche le agenzie immobiliari che speculano su questo vergognoso sistema promuovendo certi annunci.