Inter-news.it - Adani: «Inter non più sicura come prima!» Poi cita Calhanoglu

Leggi tutto su Inter-news.it

L’opinionista sportivo Daniele, su Rai 2, ha analizzato così la sfida tra l’e il Venezia. L’ex difensore si è concentrato anche sulle insicurezze dei nerazzurri. Al contempo,HakanIN– Daniele, dagli studi de La Domenica Sportiva, ha parlato della vittoria dell’contro il Venezia: «Occasioni sciupate? Sì,quella di Thuram, l’opportunità non sfruttata da Barella. L’produce tanto, è forte e lo dimostra in qualsiasi occasione. Ma quest’anno non è cosìgli altri anni, se non prende il largo mette sempre in possibilità l’avversario di rientrare in partita. Il Venezia ha avuto diverse occasioni in casa dell’. Tutte in A ti attaccano e creano i presupposti per guastarti la festa».