Usa 2024, sorpresa in Iowa dove Harris supera Trump. Ma nei sondaggi resta il testa a testa

Mancano due giorni alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. E quella tra la democratica Kamalae il repubblicano Donaldsembra essere una gara serrata soprattutto nei sette Swing State, che decideranno la corsa per la Casa Bianca. Stando all’ultimoo del New York Times/Siena Collegesarebbe avanti, seppur di poco, in Michigan (15 grandi elettori) e Wisconsin (10).manterrebbe invece il suo vantaggio in Arizona (11), Carolina del Nord (16) e Nevada (6). Mentre in Pennsylvania (19 delegati) sarebbe un pareggio tra i due sfidanti, con il tycoon che ha raggiunto la vicepresidente. Erano decenni che inon mostravano una corsa presidenziale «così serrata nei tanti Stati della Sun Belt e della Rust Belt», scrive Nate Cohn sul Nyt, che sottolinea, inoltre, come tutti i dati siano entro il margine di errore.