Torino-Fiorentina 0-1 | un gol di Kean e il sogno continua Viola a tre punti dalla vetta

Firenze, 3 novembre 2024 - Non si ferma il volo della, che vince la settima partita consecutiva, la seconda in trasferta per 1-0 nel giro di quattro giorni. All'Olimpico Grandedecide una rete diin chiusura di primo tempo. Nella ripresaanche fortunati con il palo colpito da Pedersen. Un legno anche per Mandragora su punizione.al secondo posto a quota 22in classifica, a tre distanze dal Napoli capolista ed a parimerito con l'Atalanta., la fotogallery del match Palladino stavolta non si affida alle rotazioni e conferma nove undicesimi della squadra che ha vinto a Marassi. Le novità sono rappresentate da Comuzzo al centro della difesa e dain posizione di centravanti. Il Toro parte aggressivo, richiesta precisa di Vanoli dopo gli avvii molli contro Como e Roma.