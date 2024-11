Anteprima24.it - Terzo mandato, Matera (FdI): “Dal Pd tragicomica commedia”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Se non ci fosse da piangere ci sarebbe da ridere. Purtroppo per noi, però, a non ridere sono i campani dopo dieci anni di governo De Luca che non ha fatto, ovviamente, nulla di quello che era stato promesso. – così Domenico, senatore di Fratelli d’Italia. Ricordiamo ancora – prosegue– le sporadiche passerelle elettorali nelle aree interne, dove si prometteva la luna e oggi ci troviamo al punto di partenza, basti pensare la mancata riapertura dell’Ospedale di Sant’Agata de’ Goti o la linea ferroviaria ex Valle Caudina chiusa senza vergogna da ormai cinque anni.