Lanazione.it - Slitta l’Ospedale di comunità. Troppi ritardi, esce dal Pnrr. Sarà realizzato dal 2026 dopo la Casa della salute

Siamo entrati nel mese di novembre ma i lavori per realizzare la nuovae Ospedale dia Massa non sono mai iniziati. L’area dell’ex scalo ferroviario dove dovrebbe sorgere la struttura è ancora desolatamente vuota. Cosa significa? Prima di tutto che il vecchio cronoprogramma per la realizzazione die Ospedale dinon è più valido. I tempi, infatti, sono troppo lunghi per rispettare i vincoli dele questo significherebbe perdere i finanziamenti. Lo mette nero su bianco la stessa Asl Toscana nord ovest nel primo atto aggiuntivo dei contratti relativi alla realizzazione dell’opera sottoscritti con la ditta appaltatrice, ossia il Consorzio Stavile Medil di Benevento.