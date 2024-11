Neosposi scomparsi sono tornati a casa

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

15.20 E' rientrata ala coppia scomparsa 4 giorni dopo essersi sposata, a Cesa, nel Casertano. Maria Zaccaria e Pietro Montaninoalla loro abitazione. A denunciarne la scomparsa erano stati i familiari e il sindaco che li aveva sposati, aveva lanciato un appello sui social per averne notizie. I coniugi, che avevano lasciato i figli dai nonni e i cellulari astati convocati dai Carabinieri per capire i motivi che li hanno spinti ad andare via senza dare spiegazioni.