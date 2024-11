Oasport.it - MotoGP, tutte le cadute di Bagnaia nel 2024 che hanno vanificato le 10 vittorie domenicali

Numeri che meritano un’interpretazione. Alla fine della fiera, Francescosi trova a doversi rammaricare per quanto è accaduto in questo. Sì, perché vincere 10 delle 19 gareinquest’anno non è cosa da poco. Le affermazioni totali in top-class sono 28 e Pecco è il sesto pilota nella storia con almeno 10 successi in un’annata dopo Giacomo Agostini, Mick Doohan, Valentino Rossi, Casey Stoner e Marc Marquez. A Sepang (Malesia) si è concretizzato anche il sesto hat-trick nella massima cilindrata. Statistiche significative, ma il titolo quasi sicuramente andrà a un altro. Quest’altro è lo spagnolo Jorge Martin che, pur avendo vinto molto meno di Pecco la domenica (3 GP), è stato decisamente più continuo e con molti meno “zeri” nella graduatoria iridata. Sono appena tre gli spazi vuoti nella tabella dell’iberico (due GP e una Sprint Race).