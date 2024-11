Mistermovie.it - Mister Movie | Luca Barbareschi si scansa dal flop di “Se mi lasci non vale”: «Non mi piaceva»

ha svelato un retroscena inaspettato sul programma "Se minon". Il conduttore, inizialmente entusiasta del progetto, ha poi ammesso di non essere soddisfatto del risultato finale. Un'affermazione che contrasta con le dichiarazioni precedenti e che haato il pubblico perplesso.cambia idea su "Se minon": dal sì al no in poche settimane, volto noto del programma televisivo "Se minon", ha fatto una confessione sorprendente. Durante una recente intervista radiofonica, il conduttore ha ammesso di non essere affatto contento del programma che aveva presentato. Una dichiarazione che contrasta nettamente con l'entusiasmo mostrato durante la conferenza stampa di presentazione.