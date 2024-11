Lanazione.it - Mignon, sguardo al futuro: "Sono settimane decisive"

"L’obiettivo resta sempre quello di riaprire per la stagione teatrale 2025-2026 e ci auguriamo davvero di poterci riuscire, perché le variabilitante. Non abbiamo novità sostanziali. Al momento siamo in attesa del capitolato da parte dei progettisti, che speriamo di poter avere a breve. Il rischio di andare oltre le tempistiche prefissate purtroppo c’è, ma vogliamo essere fiduciosi". Lo ha fatto sapere Luca Giannoni, presidente dell’associazione CinemaCsc, facendo il punto sulla conclusione di un’operazione che i cinefili – e non soltanto loro – attendono da tempo.