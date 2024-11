Lanazione.it - "L’ospedale è migliorato con le critiche"

L’Associazione Rinascere in Valdinievole ha rilevato con soddisfazione il fatto che il rapporto 2024 dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali abbia evidenziato comedella Valdinievole sia stato giudicato fra quelli cresciuti, passati a uno standard di qualità dei servizi offerti molto alto. L’auspicio dell’associazione è che il processo di miglioramento continui. L’osservazione che fa il presidente Claudio Giuntoli, però, è che l’analisi di Agenas conferma che l’attività svolta dal 2022 era necessaria. Merito del miglioramento, secondo il presidente, è dell’impegno di tutti coloro che lavorano in ospedale e degli adeguamenti organizzativi in alcuni reparti, "che riteniamo siano stati stimolati anche dalla nostra opera di controllo, critica e coinvolgimento della popolazione".