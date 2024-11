Ilnapolista.it - Lo sfottò di de Roon: su Google cerca “Per cosa è conosciuta Napoli?”. Tra i risultati la vittoria dell’Atalanta

Dopo la pesante sconfitta inflitta dall’Atalanta al, derincara la dose con unosui social. Il capitanoha postato una foto su Instagram dove si vede la schermata di. Nella barra di risi legge: “Per cos’è?”. Lodi deTra iche appaiono, c’è la. E per ultimo l’ironico “Marten dediventa una persona non gradita dopo il post su Instagram“. Nella didascalia del post si legge: “Che bella città che è. Per chi vuole viaggiare, ecco alcuni consigli. Buona domenica!“.