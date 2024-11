Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Dolehide/Krawczyk 1-5, WTA Finals 2024 in DIRETTA: altro break subito dalle azzurre

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-5 Seconda con la retromarcia di, sbaglia addirittura con il rovescio. 40-40 Lungo il dritto dell’americana. PUNTO DECISIVO! 40-30 Fuori il dritto in palleggio di. 30-30 Stavoltalegge molto bene il kick dil’azzurra, e infilacon il rovescio in cross. 30-15 Anche i doppi falli furono 5 quel giorno. Qui arriva il primo suo e della coppia USA. 30-0 Ace addirittura in kick di(1°). L’avevamo già testimoniata contro Bronzetti nella semifinale di Guangzhou, questo tipo servizio ce l’ha. 15-0 Schermaglia a rete vinta dasu. 1-4 Non passa in tentativo di recupero in chop della toscana.. 15-40 Fuori il passante di dritto difensivo di. 15-30 Chiude a rete comodamentedopo un’altra risposta di rovescio nei pressi della riga di