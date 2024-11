Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “O Caledonia” di Elspeth Barker

Leggi tutto su Romadailynews.it

Janet non ha che sedici anni, eppure il suo volto cereo ha la serietà di quello di un adulto. Sembra dormire profondamente, ma la verità è che il suo petto ha cessato di gonfiarsi e sgonfiarsi per respirare ed il suo cuore ha smesso di battere. Forse, chissà, la ragazzina nella morte finalmente ha trovato un po’ di pace. Quel che è sicuro è che, quando era in vita, quel poco di serenità che ha avuto non è stata merito degli adulti che la circondavano. Certo, le ha voluto bene una nonna dal nome stranissimo, Ningning; però è morta quando Janet era ancora piccolissima. Poi, la ragazzina ha avuto il cattivo gusto, crescendo, di diventare bruttina. Come se non bastasse, ha cominciato a darsi delle arie da studiosa ed intellettuale, invece di stare al suo posto e prendere atto che, come diceva sempre suo padre, una femmina è una forma inferiore di maschio.