La pagella di Napoli – Atalanta

Ildavanti a un Maradona gremito nel big match della giornata contro la lanciatissimadi Gasperini subisce una brutta e rotonda sconfitta, la dea soprattutto il primo tempo domina e con il suo pressing non da spiragli di giocate agli azzurri, prima sconfitta stagionale interna.0 – 3 Ho visto: Meret 5: Incolpevole sul primo gol, poco reattivo sul raddoppio di Lookman che spiana la strada per la vittoria della dea. Di Lorenzo 5: Soffre maledettamente Lookman che fa quello che vuole e che con le sue continue accelerate lo costringe a spingere poco in attacco. Rrahmani 5,5: In difficoltà come tutta la difesa, sempre in affanno su Lookman e compagni. Buongiorno 6: L’unico che sembra non perdere lucidità, forse i migliore delin unappannato.