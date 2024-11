Sport.quotidiano.net - La Cremonese si arrende a un Pisa concreto ed efficace: analisi di una sconfitta

Non riesce l’assalto alla regina della, che viene3-1 da unede vede infliggere un duro colpo alla sua voglia di promozione diretta. Sul fronte opposto grande euforia per la capolista di Pippo Inzaghi, che consolida in modo significativo il suo primato ed offre una notevole dimostrazione del potenziale a sua disposizione. L’attesa sfida al vertice entra subito nel vivo. Già nei primi minuti Piccinini e Marin pungono per la capolista, ma ben presto arriva la risposta dei padroni di casa, che ci provano prima con Bonazzoli e poi con Sernicola. Dopo il felice approccio dei toscani, con il passare dei minuti cresce d’intensità l’azione della compagine di Corini. Diversi giocatori grigiorossi provano la conclusione (nell’ordine Vandeputte, Castagnetti e Johnsen), ma nel momento forse migliore dellai nerazzurri colpiscono.